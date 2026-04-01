Європа гальмує Трампа: як НАТО протистоїть американській стратегії щодо Ірану

01:45 01.04.2026 Ср
США, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія намагаються втихомирити запал американського лідера
aimg Никончук Анастасія
Президент США Дональд Трамп розкритикував союзників по НАТО за відмову підтримати військові дії проти Ірану, підкресливши, що низка європейських країн не надає необхідної допомоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію інформаційного агентства Reuters.

Напруга між США і союзниками

Франція та Італія виступили проти окремих військових операцій США та Ізраїлю, що стало черговим проявом розбіжностей усередині НАТО.

Джерела зазначають, що рішення європейських країн ухвалювалися на тлі посилення критики Вашингтона через позицію партнерів щодо війни в Ірані.

Раніше Трамп називав союзників "боягузами" за недостатню підтримку і знову висловив невдоволення країнами, які не беруть участі в ударах.

Франція обмежила використання свого повітряного простору

США звинуватили Францію в блокуванні польотів літаків із військовими вантажами для Ізраїлю через її територію. Трамп вважав Францію вкрай некоректним партнером.

У Парижі наголосили, що такі заяви стали несподіванкою, і зазначили, що рішення відповідало політиці країни від початку конфлікту.

За інформацією джерел, це була перша відмова Франції після початку війни 28 лютого.

Ізраїль планував використовувати французький повітряний простір для транспортування американського озброєння.

Італія не дозволила використання бази

Італія відмовила американським військовим у посадці на авіабазі Сігонелла на Сицилії перед вильотом на Близький Схід.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто підкреслив, що розбіжностей зі США немає, однак для місій поза чинними угодами потрібен спеціальний дозвіл.

Іспанія закрила повітряний простір

Іспанія повністю закрила свій повітряний простір для літаків США, задіяних в ударах по Ірану.

Прем'єр-міністр Педро Санчес і міністр оборони Маргарита Роблес заявили, що бази країни будуть використовуватися тільки для колективної оборони НАТО.

Критика торкнулася і Великої Британії

Трамп також висловив невдоволення Великою Британією, вважаючи її недостатньо активною, водночас він запропонував країнам, які не отримують авіаційне паливо через Ормузьку протоку, купувати його в США і проявляти сміливість у діях.

Дискусія всередині НАТО триває

США, Франція, Італія, Іспанія та Велика Британія залишаються членами НАТО, як і Німеччина з найбільшою американською базою в Європі.

У Берліні заявляли про відсутність обмежень на використання бази, хоча всередині країни критикували війну, називаючи її незаконною. Розбіжності між союзниками посилюються на тлі конфлікту навколо Ірану.

Нагадуємо, що президент США Дональд Трамп у вівторок, 31 березня, висловив думку, що конфлікт з Іраном, імовірно, незабаром завершиться, і зазначив, що інші країни зможуть самостійно забезпечити відкриття Ормузької протоки.

Зазначимо, що міністр оборони Польщі повідомив, що країна не планує перекидати свої комплекси Patriot на Близький Схід, уточнивши це на тлі публікацій польських ЗМІ про те, що Вашингтон нібито звертався до Варшави з проханням передислокувати одну з двох наявних батарей.

