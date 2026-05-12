"Ми не закриваємося": у Центрі кардіології пояснили, що насправді зміниться у медзакладі

Державна установа "Науково-практичний медичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії МОЗ України" продовжує свою роботу у звичному режимі. Повідомлення про нібито "закриття" закладу є недостовірними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Центру у Facebook .

Що означає реорганізація

Адміністрація Центру пояснила, що останнім часом у мережі поширюється недостовірна інформація про нібито "закриття" Центру за рішенням Міністерства охорони здоров'я. Центр офіційно заявляє: ця інформація є неправдивою.

"Наш Центр проходить юридичний процес, який називається "реорганізація". Це суто адміністративний етап, спрямований на консолідацію ресурсів задля покращення допомоги дітям. Він жодним чином не вплине ні на кількість, ні на якість надання кардіологічної допомоги", - заявили у Центрі.

Зокрема, частину дитячої кардіохірургічної служби юридично інтегрують до структури НДСЛ "Охматдит". Таке об’єднання дозволить створити потужний хаб, де дитина зможе отримати повний цикл лікування в одному місці за світовими стандартами.

Як працюватиме заклад

Попри юридичні зміни, формат надання допомоги залишається сталим:

Для дітей : Дитяча служба Центру продовжує надавати багатопрофільну допомогу дітям із вродженими та набутими вадами серця.

: Дитяча служба Центру продовжує надавати багатопрофільну допомогу дітям із вродженими та набутими вадами серця. Для дорослих : Клініка для дорослих пацієнтів працює без змін у звичному режимі за своєю адресою.

: Клініка для дорослих пацієнтів працює без змін у звичному режимі за своєю адресою. Кадри: Усі кардіологи, хірурги та реаніматологи залишаються на своїх робочих місцях.

Пацієнтів та медичну спільноту закликають не довіряти сумнівним джерелам та користуватися лише офіційною інформацією на ресурсах МОЗ та самого Центру.