"Мы не закрываемся": в Центре кардиологии объяснили, что на самом деле изменится в медучреждении

Государственное учреждение "Научно-практический медицинский центр детской кардиологии и кардиохирургии МЗ Украины" продолжает свою работу в обычном режиме. Сообщения о якобы "закрытии" заведения являются недостоверными.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Центра в Facebook .

Юридическая реорганизация: Центр проходит этап административных изменений для создания медицинского кластера.

Помощь взрослым и детям: Все специалисты остаются на местах, а прием пациентов не прекращается.

Что означает реорганизация

Администрация Центра объяснила, что в последнее время в сети распространяется недостоверная информация о якобы "закрытии" Центра по решению Министерства здравоохранения. Центр официально заявляет: эта информация является ложной.

"Наш Центр проходит юридический процесс, который называется "реорганизация". Это чисто административный этап, направленный на консолидацию ресурсов для улучшения помощи детям. Он никоим образом не повлияет ни на количество, ни на качество оказания кардиологической помощи", - заявили в Центре.

В частности, часть детской кардиохирургической службы юридически интегрируют в структуру НДСБ "Охматдет". Такое объединение позволит создать мощный хаб, где ребенок сможет получить полный цикл лечения в одном месте по мировым стандартам.

Как будет работать заведение

Несмотря на юридические изменения, формат оказания помощи остается неизменным:

Для детей : Детская служба Центра продолжает оказывать многопрофильную помощь детям с врожденными и приобретенными пороками сердца.

Для взрослых : Клиника для взрослых пациентов работает без изменений в обычном режиме по своему адресу.

Кадры: Все кардиологи, хирурги и реаниматологи остаются на своих рабочих местах.

Пациентов и медицинское сообщество призывают не доверять сомнительным источникам и пользоваться только официальной информацией на ресурсах Минздрава и самого Центра.