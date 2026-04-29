Програму "Скринінг здоров’я 40+" оновили: що змінилося для українців

Кабінет міністрів обмежив час використання коштів для участі у програмі "Скринінг 40+". Подання заявки тепер можливе без прив’язки до дати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис " Дії ".

Зазначається, що українцям тепер не треба чекати 30 днів після дня народження.

"Якщо вам уже виповнилося 40 років, ви можете самостійно подати заяву в кілька кліків через "Дію" або ж завітати до найближчого ЦНАПу - без прив’язки до дати", - сказано в заяві.

"Після зарахування коштів у вас є 2 місяці, щоб скористатися послугою в обраному медзакладі. Якщо не встигнете за цей час, кошти автоматично повернуться до державного бюджету", - пояснили у "Дії".

Що таке "Скринінг здоров’я 40+".

"Скринінг здоров’я 40+" - національна програма раннього виявлення хронічних захворювань. Базові обстеження допомагають:

своєчасно виявляти ризики хвороб;

контролювати стан здоров’я;

запобігати ускладненням.

Програма є безкоштовною для українців та повністю покривається державою.

В Україні вже понад 1 600 медичних закладів пропонують громадянам віком 40+ пройти проактивне профілактичне обстеження. Подібні ініціативи вже багато років успішно працюють у Польщі, Великій Британії та Литві, дозволяючи виявляти хвороби на ранніх етапах, не чекаючи появи симптомів.