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Ми вже це бачили на Донбасі. Зеленський пояснив, чому він проти заморожування війни

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Київ, Четвер 15 грудня 2022 16:33
Ми вже це бачили на Донбасі. Зеленський пояснив, чому він проти заморожування війни Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Якщо заморозити війну в Україні, то російська армія відновить свої ресурси та продовжить окупувати нові території.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Economist.

"Чому я проти заморожування цієї війни? Тому що на Донбасі ми це вже бачили. Вони забирають частину території, а потім заморожують конфлікт на деякий час, щоб стати ще сильнішими, підготуватися до подальшої окупації", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україні не потрібно втрачати людей без потреби. Але російські військові мають піти з нашої території.

"Звісно, вони платитимуть поколіннями. Будь-яка агресія має високу ціну. Але це у майбутньому. Війна має закінчитись (на кордонах України 1991 року – ред.), бо інакше настане не кінець війни, а її заморожування. Просто сказати, гаразд, давайте зупинимося, і надалі вони візьмуть Донбас, південь нашої країни, і Крим залишиться в них. Чому? Тому що настав час зробити це, і ми маємо? Ми не зможемо, цього ніхто не пробачить", - підкреслив президент України.

Раніше Залужний заявив, що зараз російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу" . Щоб цього домогтися, окупанти обстрілюють мирне населення і розтягли лінію фронту.

Також раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що поведінка Росії показує -Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів (хоча й заявляє про такі наміри).

Зазначимо, у МЗС Британії заявили, що Путін може використати переговори для переозброєння.

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