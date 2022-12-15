Ми вже це бачили на Донбасі. Зеленський пояснив, чому він проти заморожування війни
Якщо заморозити війну в Україні, то російська армія відновить свої ресурси та продовжить окупувати нові території.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського в інтерв'ю The Economist.
"Чому я проти заморожування цієї війни? Тому що на Донбасі ми це вже бачили. Вони забирають частину території, а потім заморожують конфлікт на деякий час, щоб стати ще сильнішими, підготуватися до подальшої окупації", - зазначив Зеленський.
За його словами, Україні не потрібно втрачати людей без потреби. Але російські військові мають піти з нашої території.
"Звісно, вони платитимуть поколіннями. Будь-яка агресія має високу ціну. Але це у майбутньому. Війна має закінчитись (на кордонах України 1991 року – ред.), бо інакше настане не кінець війни, а її заморожування. Просто сказати, гаразд, давайте зупинимося, і надалі вони візьмуть Донбас, південь нашої країни, і Крим залишиться в них. Чому? Тому що настав час зробити це, і ми маємо? Ми не зможемо, цього ніхто не пробачить", - підкреслив президент України.
Раніше Залужний заявив, що зараз російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу" . Щоб цього домогтися, окупанти обстрілюють мирне населення і розтягли лінію фронту.
Також раніше заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що поведінка Росії показує -Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів (хоча й заявляє про такі наміри).
Зазначимо, у МЗС Британії заявили, що Путін може використати переговори для переозброєння.
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