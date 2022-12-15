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Залужний про тактику росіян: намагаються взяти паузу і не дати нам перегрупуватись

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Україна, Четвер 15 грудня 2022 15:15
Залужний про тактику росіян: намагаються взяти паузу і не дати нам перегрупуватись Фото: головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний (facebook com vzaluznyj)
Автор: Наталія Гурковська

На даний момент російська армія намагається всіма силами поставити війну в Україні "на паузу". Щоб досягти цього, окупанти обстрілюють мирне населення і розтягли лінію фронту, щоб виснажити ЗСУ, але ці способи не вирішують їхньої головної стратегічної проблеми.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на слова головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в інтерв'ю для The Economist.

"Вони хотіли взяти Київ. У військовому відношенні це було правильне рішення - найпростіший спосіб досягти своєї мети. Я б зробив те саме. Я добре знаю Герасимова (голову Збройних сил Росії, - ред.) (не особисто, звичайно). Для нього не було виходу. Він зосередився на Донбасі, щоб зберегти ресурси, що залишилися. Сьогодні ситуація на Донбасі непроста. Але стратегічно це безвихідна ситуація для російської армії", - сказав він.

На думку Залужного, зараз Росія, швидше за все, шукає способи припинити бойові дії та отримати паузу будь-якими способами: обстрілюючи мирних жителів, залишаючи дружин та дітей замерзати на смерть.

"Їм це потрібно для однієї простої мети: їм потрібен час, щоб зібрати ресурси та створити новий потенціал, щоб вони могли продовжувати досягати своїх цілей", - вважає він.

При цьому, за його словами, окупанти паралельно працюють над іншим завданням - роблять усе можливе, щоб не дати ЗСУ перегрупуватися та завдати удару собі.

"Ось чому ви бачите бої вздовж 1500-кілометрової лінії фронту. Десь інтенсивніше, десь менш інтенсивно, але вони сковують наші війська, щоб не дати перегрупуватися. Те, що вони зараз вперто борються, це, звичайно, дуже погано . Але це не розв'язання стратегічної проблеми. Це просто вимотує збройні сили України", - додав він.

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Валерій Залужний Війна в Україні
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