ua ru
Сб, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Глава МЗС Британії припускає, що Путін може використовувати переговори для переозброєння

Новость на русском →
Бухарест, Субота 03 грудня 2022 10:47
Глава МЗС Британії припускає, що Путін може використовувати переговори для переозброєння Фото: міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російський диктатор Володимир Путін може маніпулювати темою мирних переговорів з Україною та використати їх для переозброєння власної армії.

Про це заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

Глава МЗС Британії на зустрічі з колегами країн НАТО поставив під сумнів наміри Путіна щодо переговорів.

"Річ у тому, що ми повинні бути дуже, дуже обережними, якщо "мирні" переговори - а я вживаю там слово "мир" у лапках - ініціює Володимир Путін", - сказав Клеверлі.

Він припустив, що Росія може використати переговори та паузу в бойових діях як прикриття для переозброєння військ. У такому випадку можуть виникнути ще більші загострення на фронті.

"Тоді все, що станеться, це те, що ми знову побачимо саме ці сцени, але, можливо, через 6, 12, 18 місяців. Рішення щодо цього має бути стабільним, значущим, реальним", - вважає британський міністр.

Клеверлі закликав колег з НАТО остерігатися подібних заяв Росії, оскільки після таких пауз у минулому агресія РФ лише зростала.

"І дивіться, Володимир Путін має форму щодо цього. Грузія - це мало бути одноразовим, чи не так? Крим - це мало бути одноразовим, чи не так? Східна Україна - це мало бути одноразовим. І насправді те, що ми бачили, полягає в тому, що всі вони наростали до цієї останньої хвилі агресії", - додав міністр.

Нагадаємо, в Офісі президента наголошують на неможливості мирних переговорів з Росією, оскільки вважають, що агресор шукає паузи для відновлення сил.

Крім того, аналітики ISW пояснюють, що Росія намагається отримати вигоду від бажання Заходу вести з нею діалог.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир Путін Російська Федерація Великобританія МИД Украины
NEWS
Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати РФ в Україні від Генштабу
Понад 500 окупантів та гелікоптер: нові втрати РФ в Україні від Генштабу
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії