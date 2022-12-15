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Мы уже это видели на Донбассе. Зеленский объяснил, почему он против замораживания войны

Новина українською →
Киев, Четверг 15 декабря 2022 16:33
Мы уже это видели на Донбассе. Зеленский объяснил, почему он против замораживания войны Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Если заморозить войну в Украине, то российская армия восстановит свои ресурсы и продолжить оккупировать новые территории.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в интервью The Economist.

"Почему я против замораживания этой войны? Потому что на Донбассе мы это уже видели. Они отнимают часть территории, а затем замораживают конфликт на некоторое время, чтобы стать еще более сильными, подготовиться к дальнейшей оккупации", - отметил Зеленский.

По его словам, Украине не нужно терять людей без надобности. Но российские военные должны уйти с нашей территории.

"Конечно, они будут платить поколениями. Любая агрессия имеет высокую цену. Но это в будущем. Война должна закончиться (на границах Украины 1991 года – ред.), потому что иначе наступит не конец войны, а ее замораживание. Просто сказать, ладно, давайте остановимся, и в дальнейшем они возьмут Донбасс, юг нашей страны, и Крым останется у них. Почему? Потому что пришло время сделать это, и мы должны? Мы не сможем, этого никто не простит", - подчеркнул президент Украины.

Ранее Залужный заявил, что на данный момент российская армия пытается всеми силами поставит войну в Украине "на паузу". Чтобы добиться этого, оккупанты обстреливают мирное население и растянули линию фронта.

Также ранее заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд заявила, поведение России показывает - Кремль сейчас совершенно не готов к мирным переговорам (хотя и заявляет о таких намерениях).

Отметим, в МИД Британии заявили, что Путин может использовать переговоры для перевооружения.

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