Кремль зараз не готовий до мирних переговорів, - Нуланд
Поведінка Росії показує, що Кремль зараз абсолютно не готовий до мирних переговорів.
Про це на зустрічі з українськими журналістами заявила заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд, повідомляє РБК-Україна.
"Президент Байден сказав, що якби Путін був серйозний, то він, очевидно, поговорив би з ним. І тоді Кремль одразу дав зрозуміти, наскільки вони несерйозні, заявивши, що попередньою умовою буде те, що ми всі визнаємо анексію територій, коли 143 країни на цій планеті сказали "ні" путінській анексії", - сказала Нуланд.
За її словами, дипломатія, очевидно, є кінцевою метою кожного, але має бути партнер, який також прагне цього.
"Путін не щирий і не готовий до цього", - підкреслила заступниця держсекретаря США.
Вона додала, що хоча на початку війни могла бути деяка розгубленість у світі, поведінка Росії день за днем, тиждень за тижнем переконує все більше і більше людей та країн по всьому світу в тому, що тут відбувається насправді.
"У нас не було б 143 країни, які сказали "ні" анексії українських територій, якби сам Путін не був таким жорстоким. При цьому їх державний дезінформаційний апарат сильний, дуже добре фінансується. Вони використовують все, у тому числі і Православну Церкву, як ви знаєте, і як ви бачите тут", - сказала Нуланд.
Також за словами заступниці держсекретаря США, під час двох її поїздок до Африки останнім часом вона побачила, що африканські країни вже краще розуміють, що причиною продовольчої кризи є саме вторгнення РФ до України.
Нагадаємо, заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд приїхала в Україну 3 грудня. Вона зустрілася з керівником Офісу президента Андрія Єрмаком та послом США в Україні Бріджит Брінк.
Також Нуланд повідомила, що пакет американської допомоги для України розміром у 37 млрд доларів, за схваленням якого президент США Джо Байден звернувся до Конгресу, буде проголосовано найближчого місяця.
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