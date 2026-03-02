"Ми ще не починали": Трамп погрожує Ірану ще масштабнішою атакою

"Ми ще навіть не починали сильно їх бити. Велика хвиля ще навіть не настала. Велика хвиля настане незабаром", - заявив американський президент.

Трамп підкреслив, що США "дають прочухана" Ірану - за його словами, "все йде дуже добре". Він додав, що у Сполучених Штатів "найкращі збройні сили у світі, і вони їх використовують".

"Я не хочу, щоб вона тривала занадто довго. Я завжди думав, що вона триватиме чотири тижні. І ми трохи випереджаємо графік", - повідомив він.

На питання про те, чи вживають США будь-які додаткових заходів, крім військової сили, щоб допомогти іранському народу повернути контроль над своєю країною, звільнившись від влади режиму, Трамп відповів ствердно.

"Так, дійсно. Але зараз ми хочемо, щоб усі залишалися вдома. На вулиці небезпечно. І незабаром стане ще небезпечніше", - наголосив президент США.

Ситуація на Близькому Сході

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого Ізраїль спільно з США завдали серії ударів по Ірану. За словами американського президента Дональда Трампа, США розпочали військову кампанію для усунення загроз з боку чинного режиму.

За даними ЗМІ, Трамп віддав наказ про масштабну повітряну атаку на Іран після тривалого лобіювання з боку Ізраїлю та Саудівської Аравії. В результаті ударів було ліквідовано верховного лідера Ірану Алі Хаменеї.