"Мы еще не начинали": Трамп угрожает Ирану еще более масштабной атакой

"Мы еще даже не начинали сильно их бить. Большая волна еще даже не наступила. Большая волна наступит вскоре", - заявил американский президент.

Трамп подчеркнул, что США "дают взбучку" Ирану - по его словам, "все идет очень хорошо". Он добавил, что у Соединенных Штатов "лучшие вооруженные силы в мире, и они их используют".

"Я не хочу, чтобы она продолжалась слишком долго. Я всегда думал, что она продлится четыре недели. И мы немного опережаем график", - сообщил он.

На вопрос о том, принимают ли США какие-либо дополнительные меры, кроме военной силы, чтобы помочь иранскому народу вернуть контроль над своей страной, освободившись от власти режима, Трамп ответил утвердительно.

"Да, действительно. Но сейчас мы хотим, чтобы все оставались дома. На улице опасно. И вскоре станет еще опаснее", - подчеркнул президент США.

Ситуация на Ближнем Востоке

Напомним, в субботу, 28 февраля Израиль совместно с США нанесли серии ударов по Ирану. По словам американского президента Дональда Трампа, США начали военную кампанию для устранения угроз со стороны действующего режима.

По данным СМИ, Трамп отдал приказ о масштабной воздушной атаке на Иран после длительного лоббирования со стороны Израиля и Саудовской Аравии. В результате ударов был ликвидирован верховный лидер Ирана Али Хаменеи.