"Ми підтвердили нашу підтримку України", - голова Військового комітету НАТО

Фото: у НАТО провели засідання щодо України (x.com/CMC_NATO)
Автор: РБК-Україна

Військові керівники країн-членів НАТО під час відеоконференції підтвердили підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Військового комітету НАТО Джузеппе Каво Драгоне.

"Пріоритетом залишається мир, який буде справедливим, переконливим і тривалим. Наші думки - з хоробрими українськими братами і сестрами по зброї", - сказав він. 

Саму зустріч він назвав "чудовою, відвертою дискусією між начальниками генеральних штабів країн-членів НАТО".

 

Він окремо відзначив “чудове оновлення інформації” щодо безпекової ситуації від нового головнокомандувача об'єднаних збройних сил НАТО в Європі Алексуса Гринкевича, який уперше брав участь у такому форматі.

 

 

Як писало РБК-Україна, після зустрічі у Білому домі європейських чиновників та президента США Дональда Трампа близько 10 країн висловили готовність відправити свої війська до України.

У переговорах щодо відправки військ до України візьмуть участь верховний головнокомандувач НАТО в Європі та глави оборонних відомств держав-членів Альянсу.

Кілька європейських країн вже відмовились відправляти до України своїх солдатів.

Так, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що серед ключових завдань країни - захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону, де 5000–6000 військовослужбовців постійно займаються підтримкою безпеки, а також забезпечення інфраструктури та логістики для "потенційної миротворчої місії".

Речник уряду Греції Павлос Марінакіс також повідомив, що країна "допоможе в такій справі, але не військами".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що передчасно обговорювати відправку військ в Україну. За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки і роль європейських країн.

