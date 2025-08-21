"Ми підтвердили нашу підтримку України", - голова Військового комітету НАТО

Як писало РБК-Україна, після зустрічі у Білому домі європейських чиновників та президента США Дональда Трампа близько 10 країн висловили готовність відправити свої війська до України.

У переговорах щодо відправки військ до України візьмуть участь верховний головнокомандувач НАТО в Європі та глави оборонних відомств держав-членів Альянсу.

Кілька європейських країн вже відмовились відправляти до України своїх солдатів.

Так, міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш зазначив, що серед ключових завдань країни - захист східного флангу НАТО та охорона польсько-білоруського кордону, де 5000–6000 військовослужбовців постійно займаються підтримкою безпеки, а також забезпечення інфраструктури та логістики для "потенційної миротворчої місії".

Речник уряду Греції Павлос Марінакіс також повідомив, що країна "допоможе в такій справі, але не військами".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс сказав, що передчасно обговорювати відправку військ в Україну. За його словами, насамперед потрібно укласти мирний договір і зрозуміти, які основні елементи цієї угоди, якими будуть гарантії безпеки і роль європейських країн.