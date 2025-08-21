"Мы подтвердили нашу поддержку Украины", - глава Военного комитета НАТО

Как писало РБК-Украина, после встречи в Белом доме европейских чиновников и президента США Дональда Трампа около 10 стран выразили готовность отправить свои войска в Украину.

В переговорах по отправке войск в Украину примут участие верховный главнокомандующий НАТО в Европе и главы оборонных ведомств государств-членов Альянса.

Несколько европейских стран уже отказались отправлять в Украину своих солдат.

Так, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш отметил, что среди ключевых задач страны - защита восточного фланга НАТО и охрана польско-белорусской границы, где 5000-6000 военнослужащих постоянно занимаются поддержанием безопасности, а также обеспечение инфраструктуры и логистики для "потенциальной миротворческой миссии".

Представитель правительства Греции Павлос Маринакис также сообщил, что страна "поможет в таком деле, но не войсками".

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс сказал, что преждевременно обсуждать отправку войск в Украину. По его словам, прежде всего нужно заключить мирный договор и понять, каковы основные элементы этого соглашения, какими будут гарантии безопасности и роль европейских стран.