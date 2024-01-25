Ми можемо відмовитись від імпорту газу та перейти на експорт електроенергії, - Галущенко

Україна вже близька до того, щоб самозабезпечити себе газом у 2024 році. Окрім цього країни може відновити експорт електроенергії вже навесні.

Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Міністр нагадав, що Україна вже з 2015 року не купує газ у Росії, а експортує його з країн Європи. А також Україна значно нарощує власний видобуток газу.

"Ми близькі до цього (не потреби в імпорті газу). Реально вийти на нульовий газовий баланс цього року", - заявив Галущенко.

Однак він зауважив, що за останні роки в Україні різко впало споживання газу. І відмова від його експорту залежатиме від того, як розвиватиметься промисловість та економіка.

"Сьогодні є зростання виробництва, і потенціал для збільшення є, і це реальний потенціал", - сказав він.

Галущенко зауважив, що ще у 2021 році Україна спожила близько 27 мільярдів кубометрів газу. Це зробило країну одним із найбільших споживачів палива в Європі до повномасштабної війни з Росією.

А вже у 2022 році економіка України скоротилася приблизно на третину, оскільки промисловості скоротили або призупинили виробництво через ризики безпеки.

За словами Галущенка, у 2023 році споживання газу впало приблизно до 19 млрд кубометрів.

Нещодавно "Нафтогаз" заявив, що очікує збільшення видобутку природного газу в країні на 7% у 2023 році з таким же прогнозом на цей рік. Однак скільки газу видобула Україна в 2023 році наразі не відомо.

Галущенко також заявив, що Україна може відновити значний експорт енергоносіїв вже цієї весни через зниження споживання.

Заборона на експорт

Кабінет міністрів заборонив експорт газу з України у червні 2022 року. Голова НАК Олексій Чернишов заявив, що уразі продовження заборони експорт газу НАК "Нафтогаз України" зможе викупити наступного року весь запропонований приватними газовидобувними компаніями ресурс.

Відновлення енергосистеми України

У жовтні 2022 року Росія почала обстрілювати енергоінфраструктуру України. У грудні через удари окупантів з ладу була виведена половина енергосистеми країни. В енергетиці запровадили надзвичайний стан.

Нещодавно міністр енергетики України Герман Галущенко заявив, що у разі ударів російських окупантів по енергооб'єктах цього осінньо-зимового періоду в країні можливі відключення світла. Однак він запевнив, що такі "блекаути" не будуть тривалими.

2 грудня російські загарбники масштабно обстріляли Україну ракетами різних типів. Найбільший удар агресор спрямував на Київ. Внаслідок атаки у деяких районах міста зникли світло і водопостачання.

Детальніше про ризики відключень світла через нові масовані удари окупантів по енергосистемі - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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