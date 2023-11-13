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"Нафтогаз" готовий викупити у приватників весь обсяг газу у разі продовження заборони експорту

Україна, Понеділок 13 листопада 2023 11:20
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"Нафтогаз" готовий викупити у приватників весь обсяг газу у разі продовження заборони експорту Фото: Олексій Чернишов (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У разі продовження заборони експорт газу НАК "Нафтогаз України" зможе викупити наступного року весь запропонований приватними газовидобувними компаніями ресурс.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови НАК Олексія Чернишова агентству "Інтерфакс-Україна".

"НАК готовий придбати весь обсяг газу, який запропонує приватний сектор. Ми будемо готові його купувати, тому що нам важлива підтримка компаній та їх ліквідності, щоб у жодному разі не зменшився український видобуток. Я впевнений, що ми з цим впораємося, як впоралися цього року, викупивши 700-800 млн. кубометрів газу", - сказав він.

При цьому він зазначив, що йдеться про той обсяг газу, який "приватні компанії не продадуть в економіку".

"Можливо, вони продадуть весь обсяг, і наша участь не буде потрібна, але зараз ми розуміємо, що поки що економіка не зможе споживати весь цей обсяг. Хоча я і сподіваюся, що все-таки споживання зростатиме, тому що воно вже зростає", – додав голова групи.

Відповідаючи на запитання, наскільки, на його думку, реальна перспектива збереження заборони експорту газу наступного року, Чернишов зазначив: "Під час війни це такі непопулярні кроки, які забезпечують стабільність енергопостачання. Поки що ми не можемо дозволити припинити це. Але УЕБ нарешті почала працювати на повну, і приватники мають отримати можливість продажу цього продукту.

Заборона на експорт газу та ціни в Україні

Нагадаємо, Кабінет міністрів заборонив експорт газу з України у червні 2022 року.

Ціни на газ в Україні зростають четвертий місяць поспіль. Фактична ціна реалізації природного газу в Україні за жовтень 2023 року становила 15,2 тисячі гривень за 1 тис. кубометрів без ПДВ.

Водночас "Нафтогаз" продає газ населенню за ціною 7,96 тисячі гривень 1 тис. кубометрів (з ПДВ).

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