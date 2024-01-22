Ми готові до мобілізації. Голова Нацполіції висловився щодо призову поліцейських на фронт

У випадку мобілізації поліцейських може виникнути проблема з криміногенною ситуацією в країні. Втім у Нацполіції готові до такого рішення.

За його словами, в Україні склалась аномальна ситуація у порівнянні з поганим досвідом інших країн під час війни. В нашій державі вдається тримати криміногенну обстановку під контролем та зберігати правопорядок на вулицях

"І це також завдяки тому, що ми залучили до нарядів на вулицях максимальну кількість поліцейських. Якщо до війни це було близько 4 тисяч нарядів, то тепер понад 7 тисяч", - сказав Вигівський.

Він зауважив, що Нацполіція готова до мобілізації, якщо буде прийняте таке рішення

"...Але від першого дня війни поліцейські вже воюють, виконують бойові розпорядження. Це і "Лють", і зведені загони з усіх областей", - зауважує він.

Як стверджує голова Нацполіції, у випадку, якщо в Україні мобілізують ще поліцейських, виникне проблема з комплектацією. Це може позначитись на криміногенній ситуації.

"До речі, поліція не вичерпує мобілізаційний ресурс. В 2022-23 році ми дуже виважено підходили до того, кого набираємо в поліцію. Виключена можливість потрапляння ухилянтів, у нас є відповідні бази, за якими ми перевіряємо людей", - підкреслив Вигівський.

За його словами, в даному процесі також грає роль вік. Так, 60% особового складу - це молоді люди від 18 до 25 років.

"В "Люті" також у нас здебільшого молоді люди до 27 років. Ми набирали їх на конкурсній основі. В бригаді десь 30% бійців - це поліцейські, які були в лавах поліції і до повномасштабного вторгнення" - пояснює Вигівський.

Він повідомив, що в перші дні з Нацполіції відпустили всіх, хто прийняв рішення вступити до лав армії за відсутності механізму переводу до Збройних сил України.

"Тому це можливо було зробити тільки через звільнення з Нацполіції. Інші поліцейські, хто хотів воювати, - пішли до штурмової бригади "Лють", - підсумував голова Нацполіції.