Загальна позиція всіх. Стефанчук пояснив, чому законопроєкт про мобілізацію повертають Кабміну

Рішення про повернення законопроєкту про мобілізацію на доопрацювання до Кабінету міністрів було спільним. Йдеться про загальну позицію парламенту, уряду та військового керівництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Верховної ради Руслана Стефанчука у Facebook.

Він підтвердив, що законопроєкт про мобілізацію сьогодні обговорювався за присутності керівництва Ради, представників депутатських фракцій та груп. Голови парламентських комітетів сьогодні мали можливість обговорити документ із головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, міністром оборони Рустемом Умєровим і начальником Генштабу ЗСУ Сергієм Шапталою.

Як зазначив Стефанчук, у Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, який розглядав та опрацьовував законопроєкт, є низка напрацювань та рекомендацій.

"Тому було ухвалено спільне рішення направити всі напрацьовані рекомендації та пропозиції Кабінету міністрів України. Хочу акцентувати, що це загальна позиція всіх політичних сил, представників уряду та військового керівництва", - підкреслив Стефанчук.

Обговорення законопроєкту

Нагадаємо, наприкінці грудня Кабмін вніс до Ради законопроєкт про мобілізацію, яким пропонується частково змінити порядок її проведення. Законопроєкт останні кілька днів розглядав Комітет з питань нацбезпеки разом з Міністерством оборони та Генштабом ЗСУ.

Як зазначав заступник голови Комітету з нацбезпеки Єгор Чернєв, у документі міститься багато спірних питань. Зокрема, вони стосуються обмежень для ухилянтів. Також, за його словами, у законопроєкті не буде норми про розсилання повісток через електронну пошту.

Раніше у Раді заявили, що парламент у першому читанні розгляне законопроєкт 11 січня. Проте сьогодні стало відомо, що документ повертають до уряду на доопрацювання.

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