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Мы готовы к мобилизации. Глава Нацполиции высказался по поводу призыва полицейских на фронт

Украина, Понедельник 22 января 2024 09:22
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Мы готовы к мобилизации. Глава Нацполиции высказался по поводу призыва полицейских на фронт Фото: глава Национальной полиции Украины Иван Выговский (РБК-Украина, Виталий Носач)
Автор: Ярослава Борзова, Юлия Акимова

В случае мобилизации полицейских может возникнуть проблема с криминогенной ситуацией в стране. Однако, в Нацполиции готовы к такому решению.

Об этом в интервью рассказал председатель Национальной полиции Украины Иван Выговский.

По его словам, в Украине сложилась аномальная ситуация по сравнению с плохим опытом других стран во время войны. В нашем государстве удается держать криминогенную обстановку под контролем и сохранять правопорядок на улицах

"И это также благодаря тому, что мы привлекли к нарядам на улицах максимальное количество полицейских. Если до войны это было около 4 тысяч нарядов, то теперь больше 7 тысяч", - сказал Выговский.

Он отметил, что Нацполиция готова к мобилизации, если будет принято такое решение

"...Но с первого дня войны полицейские уже воюют, выполняют боевые распоряжения. Это и "Лють", и соединенные отряды из всех областей", - отмечает он.

Как утверждает глава Нацполиции, в случае если в Украине мобилизуют еще полицейских, возникнет проблема с комплектацией. Это может сказаться на криминогенной ситуации.

"Кстати, полиция не исчерпывает мобилизационный ресурс. В 2022-23 году мы очень взвешенно подходили к тому, кого набираем в полицию. Исключена возможность попадания уклонистов, у нас есть соответствующие базы, по которым мы проверяем людей", - подчеркнул Выговский.

По его словам, в данном процессе также играет роль возраст. Так, 60% личного состава - это молодые люди от 18 до 25 лет.

"В "Лють" также у нас в основном молодые люди до 27 лет. Мы набирали их на конкурсной основе. В бригаде где-то 30% бойцов - это полицейские, которые были в рядах полиции и до полномасштабного вторжения" - объясняет Выговский.

Он сообщил, что в первые дни из Нацполиции отпустили всех, кто принял решение вступить в ряды армии из-за отсутствия механизма перевода в Вооруженные силы Украины.

"Поэтому это возможно было сделать толькочерез увольнение из Нацполиции. Другие полицейские, кто хотел воевать, - пошли к штурмовой бригаде "Лють", - подытожил глава Нацполиции.

Законопроект о мобилизации

В конце декабря Кабмин внес в Раду законопроект о мобилизации, которым предлагается частично изменить порядок его проведения. Документ рассматривался в Комитете по вопросам нацбезопасности вместе с Министерством обороны и Генштабом ВСУ.

Ранее в Раде заявили, что парламент в первом чтении рассмотрит законопроект 11 января. Но потом стало известно, что документ возвращают в правительство на доработку, его официально отозвали из Рады.

Спикер Совета Руслан Стефанчук сообщил, что решение о возвращении законопроекта в Кабмин было принято вместе с представителями парламента, правительства и военного руководства страны.

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полиция Мобилизация в Украине
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