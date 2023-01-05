Ми готові, але уважно спостерігаємо, - Резніков про можливий наступ з боку Білорусі

Білоруський напрямок може бути використаний російською армією для нового нападу на Україну, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на декількох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо уважно, що відбувається на території Білорусі. Ми розуміємо, що в планах Кремля стратегічне знищення української державності, а потім переговори з Заходом про розподіл впливу на залишки", - сказав Резніков.

За його словами, білоруський напрямок може бути використаний ними для нападу, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на декількох місцях.

"Тому ми не розслабляємось, ми готові, але уважно дивимось і будемо розуміти, коли цей ризик стане більш загрозливим, чи ні", - додав міністр.