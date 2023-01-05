ua ru
Чт, 05 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ми готові, але уважно спостерігаємо, - Резніков про можливий наступ з боку Білорусі

Новость на русском →
Україна, Четвер 05 січня 2023 20:37
Ми готові, але уважно спостерігаємо, - Резніков про можливий наступ з боку Білорусі Фото: міністр оборони України Олексій Резніков (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Білоруський напрямок може бути використаний російською армією для нового нападу на Україну, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на декількох місцях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Олексія Резнікова в ефірі телемарафону.

"Ми спостерігаємо уважно, що відбувається на території Білорусі. Ми розуміємо, що в планах Кремля стратегічне знищення української державності, а потім переговори з Заходом про розподіл впливу на залишки", - сказав Резніков.

За його словами, білоруський напрямок може бути використаний ними для нападу, але для цього їм потрібно сконцентрувати сили на декількох місцях.

"Тому ми не розслабляємось, ми готові, але уважно дивимось і будемо розуміти, коли цей ризик стане більш загрозливим, чи ні", - додав міністр.

Нагадаємо, за даними української розвідки, в Білорусі фіксують нарощення сил, проте наразі немає ознак підготовки окупантів до нового наступу на Україну з території РБ.

Також раніше ми писали, що заступник міністра оборони Ганна Маляр заявила, що Україна готується до будь-яких дій з боку росіян, але гарантувати попередження про новий масштабний наступ було б некоректно. Оскільки противник має кілька сценаріїв і ухвалює рішення в останній момент.

Детальніше про можливу загрозу повторного наступу з Білорусі читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Білорусь Олексій Резніков Війна Росії проти України
NEWS
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
США завтра оголосять новий пакет допомоги Україні. До нього увійдуть 50 Bradley, - ЗМІ
DAILY
Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Вадим Скібіцький, ГУР: Росія уже пройшла стратегічний резерв з усіх видів ракет