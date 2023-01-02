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У ГУР оцінили рівень загрози вторгнення з Білорусі

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Понеділок 02 січня 2023 10:00
У ГУР оцінили рівень загрози вторгнення з Білорусі Фото: у ГУР оцінили рівень загрози вторгнення з Білорусі (Getty Image)
Автор: Уляна Безпалько, Єлизавета Драбкіна

У Білорусі фіксують нарощення сил, проте наразі немає ознак підготовки окупантів до нового наступу на Україну з території держави.

Про це представник ГУР Міноборони Андрій Черняк розповів у коментарі РБК-Україна.

"Наразі небезпеки вторгнення з території Білорусі немає, але ми такої можливості не виключаємо і постійно спостерігаємо за передислокацією російських підрозділів", - сказав він.

Черняк підкресли, що наразі не спостерігається сигналів того, що на півночі в Білорусі готується наступальна операція на Україну.

"Водночас ми спостерігаємо нарощення зусиль як на території Білорусі, там зараз передислоковується частина військ 1-ї танкової армії, так і на сході України. Тобто йде нарощення сил та засобів. Вони для того проводили мобілізацію, щоби потім все це "гарматне м'ясо" кинути в бій", - додав він.

Детальніше про те, як може розвиватися війна в 2023 році, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Додамо, що на кінець грудня у Білорусі перебували понад 10 тисяч російських військових. Цього недостатньо для початку нового вторгнення в Україну з півночі.

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