Мы готовы, но внимательно наблюдаем, - Резников о возможном наступлении со стороны Беларуси

Белорусское направление может быть использовано российской армией для нового нападения на Украину, но для этого им нужно сконцентрировать силы на нескольких местах.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова в эфире телемарафона.

"Мы наблюдаем внимательно, что происходит на территории Беларуси. Мы понимаем, что в планах Кремля стратегическое уничтожение украинской государственности, а затем переговоры с Западом о разделе влияния на остатки", - сказал Резников.

По его словам, белорусское направление может быть использовано ими для нападения, но для этого им нужно сконцентрировать силы на нескольких местах.

"Поэтому мы не расслабляемся, мы готовы, но внимательно смотрим и будем понимать, когда этот риск станет более угрожающим, или нет", - добавил министр.