"Ми доб'ємо це питання": Резніков про постачання західних літаків

"Зараз ключове наше завдання з партнерами - це забезпечення нас запчастинами, обслуговуванням, ремонтом та боєприпасами до тих систем, які ми отримали: від снайперської гвинтівки до "Хаймарсу" та танка. Щодо літаків - я впевнений, ми доб'ємо це питання", - стверджує Резніков.

На питання, чи може це відбутися в цьому росі міністр відповів, що тут відіграє фактор практичності.

"Це той фактор, про який я говорив - практичність. Літаки - це найдорожче. Відповідно, дати літаки, потім їх обслуговувати, плюс ракети та бомби до них - це дуже дорого. Тому, ухвалюючи рішення, треба розуміти - а чи всі готові під цим підписатися. Ось під танками підписалися і бачимо: хтось чотири дає, хтось шість… Не двісті, не триста", - пояснив Резніков.

Глава Міноборони зазначив, що ключовий гравець тут все одно США, а "вони дуже прагматичні та рахують гроші".

"І це нормально, це життєздатно. Тому що у нас є партнери, які нам щось дали, а потім кажуть: обслуговувати далі вас ми не можемо, у нас немає ресурсу, якщо хочете - купуйте. Теж начебто справедливо… І з літаками те саме. Коли буде підраховано, хто скільки готовий дати та підтримувати на належному рівні - тоді рішення буде ухвалено", - підсумував Резніков.

Як пояснювали в Повітряних силах ЗСУ, наша країна хоче отримати F-16 через їх багатофункціональність. Оскільки пілоти змогли б виконувати як бойові завдання, так і посилити захист неба.

Нагадаємо, як нещодавно заявили в Пентагоні, сучасні бойові літаки зараз нібито перебувають на восьмому місці у списку військової техніки, яка потрібна Україні.

Додамо, раніше у Білому домі, коментуючи можливість передачі Україні винищувачів F-16, зазначали, що зараз зосереджені на першочергових потребах.

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