Білий дім про F-16 для України: зосереджені на тому, що знадобиться найближчими тижнями

США не розглядають передачу Україні F-16 зараз. Наразі основна увага зосереджена на наданні допомоги, яка знадобиться у найближчі тижні чи місяці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг координатора стратегічної комунікації Ради нацбезпеки США Джона Кірбі.

"Ви чули, як президент Байден (президент США Джо Байден - ред.) говорив, що це (передача Україні F-16 - ред.) поки не розглядається. Те, на чому ми зараз зосереджені, це можливості, які, за словами самих українців, їм справді потрібні протягом найближчих тижнів та місяців", - зазначив Кірбі.

Він підкреслив, що влада США перебуває у постійному контакті з представниками України.

"Ми майже щодня постійно обговорюємо з українцями, які можливості їм потрібні насамперед", - наголосив Кірбі.

Чиновник також нагадав, що питання потреб України обговорювалося на зустрічі у форматі "Рамштайн", де учасники порушили тему посилення ППО та надання боєприпасів.