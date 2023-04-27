"Мы добьем этот вопрос": Резников о поставках западных самолетов

"Сейчас ключевая наша задача с партнерами - это обеспечение нас запчастями, обслуживанием, ремонтом и боеприпасами к тем системам, которые мы получили: от снайперской винтовки до "Хаймарса" и танка. Что касается самолетов - я уверен, мы добьем этот вопрос", - утверждает Резников.

На вопрос, может ли это произойти в этом росе, министр ответил, что здесь играет фактор практичности.

"Это тот фактор, о котором я говорил - практичность. Самолеты - это дороже всего. Соответственно, дать самолеты, потом их обслуживать, плюс ракеты и бомбы к ним - это очень дорого. Поэтому, принимая решение, надо понимать - а все ли готовы под этим подписаться. Вот под танками подписались и видим: кто-то четыре дает, кто-то шесть… Не двести, не триста", - объяснил Резников.

Глава Минобороны отметил, что ключевой игрок здесь все равно США, а "они очень прагматичны и считают деньги".

"И это нормально, это жизнеспособно. Потому что у нас есть партнеры, которые нам что-то дали, а потом говорят: обслуживать дальше вас мы не можем, у нас нет ресурса, если хотите - покупайте. Тоже вроде бы справедливо... И с самолетами тоже самое. Когда будет подсчитано, кто сколько готов дать и поддерживать на должном уровне - тогда решение будет принято", - подытожил Резников.

Как объясняли в Воздушных силах ВСУ, наша страна хочет получить F-16 из-за их многофункциональности. Так как пилоты смогли бы выполнять как боевые задания, так и усилить защиту неба.

Напомним, как недавно заявили в Пентагоне, современные боевые самолеты сейчас якобы находятся на восьмом месте в списке военной техники, необходимой Украине.

Ранее в Белом доме, комментируя возможность передачи Украине истребителей F-16, отмечали, что сейчас сосредоточены на первоочередных нуждах.

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