F-16 для України. Чим він особливий і скільки часу ЗСУ треба для навчань: відповідь Ігната

Винищувачі F-16 найбільше розглядаються для можливої передачі Україні через їх багатофункціональність. Оскільки українські військові могли виконувати на них як бойові завдання, так і підсилити захист неба.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната під час брифінгу.

"Це (передача літаків від союзників - ред.) дуже допомогло б Україні на шляху до перемоги і деокупації наших земель. Скільки часу це займе - тут можна говорити досить умовно, тому що є терміни надзвичайно великі, а в умовах війни такі терміни для навчання пілотів та інженерно-авіаційного складу не підходять в умовах війни", - каже Ігнат.

За його словами, пілоти розповідають, що можуть опанувати літаки й за кілька тижнів. Але, як пояснив Ігнат - літати і здійснювати посадку - це одне, а от воювати на цих винищувачах інше.

"А саме застосовувати всі види озброєння, які має той самий F-16 - літак, який може здійснювати удари по наземних цілях різними типами зброї (бомби, ракети тощо), а також стати частиною ППО, захищаючи небо від повітряних атак. Тому такий тип багатоцільового літака, який є найпоширенішим сьогодні у світі (F-16 є таким із них), міг би бути найкращим кандидатом для Повітряних сил, щоб стати основним типом багатоцільового літака", - пояснює Ігнат.

Він нагадав, що Україна наразі має на озброєнні чотири типи літаків: Су-27 і МіГ-29 (винищувачі), Су-25 (штурмовик) та Су-24 (бомбардувальник).

"А ось F-16 всі ці функції чотирьох літаків може в собі об'єднати і виконувати. Тому на нього більше звертається уваги щодо надання Україні", - зазначає Ігнат.

Також він розповів, що список льотчиків, які у разі передачі F-16 будуть ними керувати, вже оформлений.

"Цей список вже давно готовий. Може, будуть якісь зміни, бо в нас війна. Командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук вже його погодив...І мова йде не тільки у необхідності пілотів, а й авіаційних інженерів тощо", - звернув увагу Ігнат.

Крім того, він додав, що необхідно готувати аеродромну інфраструктуру, щоб пілоти могли безпечно сідати на злітно-посадкову смугу, а "ця робота вже ведеться".

Передісторія

Нагадаємо, останнім часом тема передачі винищувачів F-16 для України набула масового характеру. Так, у Білому домі вже допустили відправку цих літаків Києву і заявили, що готові обговорювати це питання.

При цьому не тільки США, а й в Нідерландах заявили, що готові розглянути передачу українцям винищувачів F-16.

Зокрема й видання Politico нещодавно писало про те, що країни НАТО нібито обговорюють можливість постачання Україні цих винищувачів.

Додамо, цікавий меседж сьогодні був з боку секретаря РНБО Олексія Данілова, який натякнув, що Україна чекає на F-16 та опублікував відео з гаслом: "Незабаром у небі України".