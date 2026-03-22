"Ми давно підозрювали": Туск зробив заяву про звіти оточення Орбана для Кремля

Витік даних на користь Москви

Польський прем'єр прокоментував повідомлення про те, що угорська сторона детально інформує Москву про внутрішні дискусії Євросоюзу.

За його словами, підозри щодо подібної діяльності існували вже тривалий час.

"Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати. Ми давно маємо підозри щодо цього", - наголосив Туск.

Він також додав, що саме через ризики витоку інформації він намагається бути максимально стриманим під час засідань і висловлюватися лише у разі крайньої необхідності.