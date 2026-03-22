"Ми давно підозрювали": Туск зробив заяву про звіти оточення Орбана для Кремля

Оточення прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана передає Кремлю детальні звіти про засідання Ради ЄС. Інформація про таку співпрацю з Росією не є несподіванкою для європейських лідерів.
Про це заявив прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його соцмережу X.
Польський прем'єр прокоментував повідомлення про те, що угорська сторона детально інформує Москву про внутрішні дискусії Євросоюзу.
За його словами, підозри щодо подібної діяльності існували вже тривалий час.
"Новина про те, що люди Орбана інформують Москву про засідання Ради ЄС у всіх деталях, не повинна нікого дивувати. Ми давно маємо підозри щодо цього", - наголосив Туск.
Він також додав, що саме через ризики витоку інформації він намагається бути максимально стриманим під час засідань і висловлюватися лише у разі крайньої необхідності.
Нагадаємо, раніше видання The Washington Post повідомило, що глава МЗС Угорщини Петер Сійярто регулярно надавав "живі звіти" Кремлю безпосередньо з засідань Євросоюзу. За даними журналістів, угорський міністр дзвонив до Москви у перервах між зустрічами, щоб поінформувати російську сторону про хід дискусій у Брюсселі.
Крім того, стало відомо про плани російської розвідки інсценувати замах на Віктора Орбана перед виборами в Угорщині. Метою цієї операції мав стати вплив на результати голосування та зміцнення позицій проросійських сил.
Водночас в уряді Угорщини різко відреагували на ці дані, назвавши інформацію про підготовку замаху "проукраїнською пропагандою" та спростувавши будь-які зв'язки з планами російських спецслужб.