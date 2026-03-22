"Мы давно подозревали": Туск сделал заявление об отчетах окружения Орбана для Кремля

Утечка данных в пользу Москвы

Польский премьер прокомментировал сообщения о том, что венгерская сторона подробно информирует Москву о внутренних дискуссиях Евросоюза.

По его словам, подозрения относительно подобной деятельности существовали уже длительное время.

"Новость о том, что люди Орбана информируют Москву о заседании Совета ЕС во всех деталях, не должна никого удивлять. Мы давно имеем подозрения относительно этого", - подчеркнул Туск.

Он также добавил, что именно из-за рисков утечки информации он старается быть максимально сдержанным во время заседаний и высказываться только в случае крайней необходимости.