"Ми не боїмося". Зеленський відповів на погрози з боку Ірану

09:58 17.03.2026 Вт
2 хв
Глава держави пояснив, у чому заключається допомога України країнам Близького Сходу
aimg Костянтин Широкун
"Ми не боїмося". Зеленський відповів на погрози з боку Ірану Фото: Володимир Зеленський (Getty Images)

Україні важливо, що Сполучені Штати та лідери країн Близького Сходу звернулися по допомогу з перехоплювачами дронів.

Як повідомляє РБК-Україна, про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Jerusalem Post.

Читайте також: Іран оновив умови перемир'я: Тегеран зробив нову заяву щодо війни

Відповідаючи на запитання про погрози Ірану Україні через підтримку країн Затоки, Зеленський підкреслив, що це вже не перша заява з боку Тегерану щодо України.

"Нічого нового. За останні чотири роки я чув багато різних заяв. Для нас важливо, що Сполучені Штати та лідери країн Близького Сходу звернулися по допомогу з перехоплювачами дронів. Вони звернулися до нас по експертизу у сфері протиповітряної оборони", - заявив президент України.

За словами глави держави, протиповітряна оборона – це не про наступальні спроможності. Саме тому Україна готова допомогти із цією експертизою та оборонними системами.

"Ми не боїмося подібних заяв. Ми чуємо такі заяви щодня протягом останніх чотирьох років – точніше, 12 років. Для нас це не новина", - підкреслив Зеленський.

Що передувало

Нагадаємо, голова Комісії з національної безпеки парламенту Ірану Ебрахім Азізі нещодавно заявив, що Україна нібито є "законною ціллю" для Ірану через допомогу Ізраїлю дронами-перехоплювачами.

За його словами, кроки України щодо допомоги Ізраїлю перетворюють всю її територію на "законну та легальну ціль" для Ірану відповідно до Статуту ООН.

Також минулого тижня президент України Володимир Зеленський розповів, що українські експерти з "Шахедів" працюватимуть на Близькому Сході.

9 березня глава української держави зазначив, що для захисту американських баз у Йорданії було направлено експертів разом із дронами-перехоплювачами.

Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" у Запоріжжі: поранено працівників
