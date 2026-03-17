"Мы не боимся". Зеленский ответил на угрозы со стороны Ирана

09:58 17.03.2026 Вт
Глава государства объяснил, в чем заключается помощь Украины странам Ближнего Востока
aimg Константин Широкун
Фото: Владимир Зеленский (Getty Images)

Украине важно, что Соединенные Штаты и лидеры стран Ближнего Востока обратились за помощью с перехватчиками дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Jerusalem Post.

Отвечая на вопрос об угрозах Ирана Украине из-за поддержки стран Залива, Зеленский подчеркнул, что это уже не первое заявление со стороны Тегерана в отношении Украины.

"Ничего нового. За последние четыре года я слышал много разных заявлений. Для нас важно, что Соединенные Штаты и лидеры стран Ближнего Востока обратились за помощью с перехватчиками дронов. Они обратились к нам за экспертизой в сфере противовоздушной обороны", - заявил президент Украины.

По словам главы государства, противовоздушная оборона - это не о наступательных возможностях. Именно поэтому Украина готова помочь с этой экспертизой и оборонными системами.

"Мы не боимся подобных заявлений. Мы слышим такие заявления ежедневно в течение последних четырех лет - точнее, 12 лет. Для нас это не новость", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало

Напомним, председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи недавно заявил, что Украина якобы является "законной целью" для Ирана из-за помощи Израиля дронами-перехватчиками.

По его словам, шаги Украины по помощи Израилю превращают всю ее территорию в "законную и легальную цель" для Ирана в соответствии с Уставом ООН.

Также на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты из "Шахедов" будут работать на Ближнем Востоке.

9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американских баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.

Россия ударила по терминалу "Новой почты" в Запорожье: ранены работники
