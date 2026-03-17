"Мы не боимся". Зеленский ответил на угрозы со стороны Ирана
Украине важно, что Соединенные Штаты и лидеры стран Ближнего Востока обратились за помощью с перехватчиками дронов.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Jerusalem Post.
Отвечая на вопрос об угрозах Ирана Украине из-за поддержки стран Залива, Зеленский подчеркнул, что это уже не первое заявление со стороны Тегерана в отношении Украины.
"Ничего нового. За последние четыре года я слышал много разных заявлений. Для нас важно, что Соединенные Штаты и лидеры стран Ближнего Востока обратились за помощью с перехватчиками дронов. Они обратились к нам за экспертизой в сфере противовоздушной обороны", - заявил президент Украины.
По словам главы государства, противовоздушная оборона - это не о наступательных возможностях. Именно поэтому Украина готова помочь с этой экспертизой и оборонными системами.
"Мы не боимся подобных заявлений. Мы слышим такие заявления ежедневно в течение последних четырех лет - точнее, 12 лет. Для нас это не новость", - подчеркнул Зеленский.
Что предшествовало
Напомним, председатель Комиссии по национальной безопасности парламента Ирана Эбрахим Азизи недавно заявил, что Украина якобы является "законной целью" для Ирана из-за помощи Израиля дронами-перехватчиками.
По его словам, шаги Украины по помощи Израилю превращают всю ее территорию в "законную и легальную цель" для Ирана в соответствии с Уставом ООН.
Также на прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что украинские эксперты из "Шахедов" будут работать на Ближнем Востоке.
9 марта глава украинского государства отметил, что для защиты американских баз в Иордании были направлены эксперты вместе с дронами-перехватчиками.