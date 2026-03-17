"Мы не боимся". Зеленский ответил на угрозы со стороны Ирана

Украине важно, что Соединенные Штаты и лидеры стран Ближнего Востока обратились за помощью с перехватчиками дронов.

Как сообщает РБК-Украина , об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Jerusalem Post .

Отвечая на вопрос об угрозах Ирана Украине из-за поддержки стран Залива, Зеленский подчеркнул, что это уже не первое заявление со стороны Тегерана в отношении Украины.

"Ничего нового. За последние четыре года я слышал много разных заявлений. Для нас важно, что Соединенные Штаты и лидеры стран Ближнего Востока обратились за помощью с перехватчиками дронов. Они обратились к нам за экспертизой в сфере противовоздушной обороны", - заявил президент Украины.

По словам главы государства, противовоздушная оборона - это не о наступательных возможностях. Именно поэтому Украина готова помочь с этой экспертизой и оборонными системами.

"Мы не боимся подобных заявлений. Мы слышим такие заявления ежедневно в течение последних четырех лет - точнее, 12 лет. Для нас это не новость", - подчеркнул Зеленский.