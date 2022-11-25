Мы не видели доказательств, что в Польше упала украинская ракета, - Кулеба

Украина пока не получила доказательств того, что в Польше упала ракета украинских сил ПВО, которая повредила фермерское предприятие и привела к гибели двух местных жителей.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Le Parisien .

"Мы абсолютно открыто участвуем в расследовании вместе с польскими службами. Мы слышали политические заявления о том, что это была украинская ракета ПВО, но мы не видели доказательств. У наших военных есть информация, что это не наша ракета. Мы готовы к взаимному обмену информацией. После это мы придем к общим выводам и примем их, какими бы они ни были", - заявил Кулеба.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский считает, что по Польше ударила российская, а не украинская ракета. При этом президент Польши Анджей Дуда предположил, что ракета могла принадлежать украинским силам ПВО, которые защищали территорию от ударов россиян.

Также ранее СМИ сообщали, что польская прокуратура не согласится привлекать Украину к расследованию падения ракеты в селе Пшеводув.

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