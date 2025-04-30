На грани войны? Что сейчас происходит между Индией и Пакистаном

Конфликт между Индией и Пакистаном после нападения на туристов в Кашмире продолжает стремительно обостряться. Нью-Дели дало своей армии "полную свободу" в принятии решений, а Исламабад говорит, что имеет разведданные о подготовке индийской стороной к военной операции в течение ближайших часов.

О том, что сейчас происходит между Индией и Пакистаном - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Главное:

Что произошло после нападения на туристов в Кашмире?

Почему Индия обвинила Пакистан в терроризме?

Кто взял на себя ответственность за нападение в Пахалгаме?

Почему Индия дала армии "полную свободу действий"?

В Пакистане готовятся к нападению Индии?

США обеспокоены ситуацией между Индией и Пакистаном?

Причина обострения между Индией и Пакистаном

Обострение в отношениях между двумя ядерными державами произошло после того, как во вторник, 22 апреля в популярном туристическом поселке Пахалгам в Индии (Гималайский регион) вооруженные боевики открыли огонь по туристам, в результате чего погибли более двух десятков человек.

Ответственность за это жестокое нападение взяла на себя малоизвестная боевая группировка "Кашмирское сопротивление". В социальных сетях она выразила недовольство тем, что в регионе расселили более 85 тысяч "чужаков", что, по их мнению, привело к "демографическим изменениям".

Индийские правоохранители заявляют, что вооруженные лица, совершившие нападение, являются членами пакистанской группировки "Лашкар-е-Тайба", признанной ООН террористической организацией. Так, полиция опубликовала имена трех подозреваемых боевиков и утверждает, что двое из них - пакистанцы.

На следующий день после нападения Индия, обвинив Пакистан в поддержке террористов, приняла ряд мер. В частности, Нью-Дели остановил действие 60-летнего договора о разделе воды, объявил о закрытии главного сухопутного пограничного перехода с Пакистаном, ухудшил дипломатические связи и отменил визы для пакистанцев. По данным СМИ, Индия может закрыть воздушное пространство для Пакистана.

В свою очередь Пакистан, который отрицает любую причастность к нападению, предупредил, что блокада будет рассматриваться как "акт войны" и ответил собственными контрмерами.

Исламабад приостановил визы для некоторых граждан Индии, выслав из страны некоторых индийских дипломатов и оборонных чиновников. Кроме того, пакистанский Сенат единогласно принял резолюцию "против связывания нападения в Пахалгаме с Пакистаном".

Перестрелки в приграничье

Кроме того, стало известно, что между военными Индии и Пакистана уже происходят перестрелки. Так, после обострения первый обмен огнем между войсками на линии контроля в Джамму и Кашмире произошел ночью 25 апреля. По словам индийской стороны, перестрелка была инициирована Пакистаном.

В то время, как между сторонами продолжаются перестрелки, одно из крупнейших информационных агентств Индии Press Trust of India сообщило, что власти их уничтожили дома членов группировки "Лашкар-е-Тайба", вероятно, причастных к нападению в Кашмире.

Речь идет о том, что дома по меньшей мере 10 вероятных участников нападения были снесены индийскими властями. При этом официально индийские чиновники никак не связывают подрыв домов в разных районах Кашмирской долины с нападением в Пахалгами.

Также в соцсетях распространились сообщения о том, что обе страны якобы подтянули войска к своим границам.

Премьер Индии дал армии "полную свободу действий"

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в решительном заявлении 24 апреля пообещал найти и наказать виновных и их сторонников. Это обязательство было поддержано на специальном заседании кабинета министров, созванном премьером в тот же день, где чиновники выразили единодушную поддержку решительным ответным мерам.

"Мы будем преследовать их даже на краю земли", - заявил премьер-министр Индии.

Уже вчера, как пишет The Times of India, Моди дал армии "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа Пакистана за теракт в Кашмире".

"Вооруженные силы имеют полную оперативную свободу в выборе способа, целей и сроков ответных действий Индии. Наша национальная решимость заключается в том, чтобы нанести сокрушительный удар по терроризму", - заявил Моди.

Пакистан ожидает удара Индии в ближайшие сутки

Министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф в интервью Sky News заявил, последние события могут привести к "тотальной войне" между Пакистаном и Индией.

Он подчеркнул, что мир должен "беспокоиться" перспективой полномасштабного конфликта между странами, которые имеют ядерное оружие. Министр также сказал, что надеется, что спор можно решить путем переговоров.

Асиф сообщил, что Пакистан находится в состоянии повышенной боевой готовности, однако ядерное оружие страна применит только тогда, когда "возникнет прямая угроза ее существованию".

Также на днях пакистанский глава Минобороны заявил, что после недавней атаки на туристов в Кашмире военное вторжение Индии "стало почти неизбежным". Он прогнозировал войну "в течение следующих двух-четырех дней", но позже сказал, что его неправильно поняли.

Однако министр информации Пакистана Аттаулла Тарар все же считает, что Индия якобы намерена напасть на его страну в течение следующих 24-36 часов. Он пригрозил, что в таком случае Нью-Дели будет нести "полную ответственность" за потенциально катастрофические последствия в регионе.

"Пакистан имеет достоверные разведывательные данные о том, что Индия намерена предпринять военные действия в течение следующих 24-36 часов, используя инцидент в Пахалгаме в качестве предлога. Любая агрессия встретит решительный ответ", - написал он 30 апреля в полночь на своей странице в соцсети Х.

США призывают "не обострять ситуацию". Рубио проведет переговоры с Индией и Пакистаном

В США призвали обе страны не обострять конфликтную ситуацию. Пресс-секретарь Государственного департамента Соединенных Штатов Тэмми Брюс сообщила о подготовке госсекретарем Марко Рубио переговоров с главами МИД Индии и Пакистана. Коммуникация, по ее словам, ожидается "сегодня-завтра".

По словам представительницы американского внешнеполитического ведомства, Рубио призывает других национальных лидеров и министров иностранных дел также обратиться к странам по этому вопросу.

Кроме того, она заверила, что США следят за развитием событий в этом регионе, и поддерживают связь с правительствами Индии и Пакистана "не только на уровне министров иностранных дел, а на многих уровнях".

"Конечно, мы поощряем все стороны работать вместе для ответственного решения. Мир наблюдает за этим", - добавила представитель Госдепа.