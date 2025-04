На грани войны? Что сейчас происходит между Индией и Пакистаном

Уже вчера, как пишет The Times of India, Моди дал армии "полную оперативную свободу в принятии решений о способах, целях и сроках ответа Пакистана за теракт в Кашмире".

В то время, как между сторонами продолжаются перестрелки, одно из крупнейших информационных агентств Индии Press Trust of India сообщило, что власти их уничтожили дома членов группировки "Лашкар-е-Тайба", вероятно, причастных к нападению в Кашмире.

Напомним, что регион Кашмир давно является предметом противостояния между Индией и Пакистаном и в меньшей степени между Индией и Китаем.

Нью-Дели и Исламабад считают регион Кашмир своим, хотя он разделен между ними. Конфликт начался еще в 1947 году после обретения независимости обеими странами.

С тех пор между Индией и Пакистаном трижды вспыхивали войны, две из которых были непосредственно связаны с Кашмиром. Нью-Дели считает регион неотъемлемой частью своего государства, тогда как Исламабад настаивает, что мусульманское население региона имеет право на самоопределение или присоединение к Пакистану.

Больше о том, что происходит между Индией и Пакистаном и при чем здесь регион Кашмир - в отдельном материале РБК-Украина.

При подготовке материала использовались публикации Press Trust of India, The Times of India, Sky News, News18, а также заявления представителей правительств стран.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.