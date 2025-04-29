Індія готує відповідь Пакистану: Моді дав армії повну свободу дій

Прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді дав армії "повну оперативну свободу в ухваленні рішень про способи, цілі та терміни відповіді" Пакистану за теракт у Кашмірі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of India .

Індійський прем'єр висловив повну впевненість у професійних здібностях збройних сил країни та поклявся переслідувати терористів та їх покровителів до "країв землі", а також піддати їх суворому покаранню, що виходить "за межі їхньої уяви".

"Збройні сили мають повну оперативну свободу у виборі способу, цілей і термінів дій Індії у відповідь. Наша національна рішучість полягає в тому, щоб завдати нищівного удару по тероризму", - заявив Моді.

Конфлікт Індії та Пакистану

Нагадаємо, нещодавно між Індією та Пакистаном спалахнув серйозний конфлікт після нападу бойовиків на групу туристів у спірному регіоні Кашмір. Країни, які володіють ядерними арсеналами, пригрозили одна одній війною, а на кордоні між ними вже сталися перші сутички.

23 квітня в індійській частині регіону Кашмір бойовики розстріляли групу туристів. Напад став найкривавішим за останні роки, адже від рук бойовиків загинуло понад 20 людей.

Індія звинуватила Пакистан в організації такого теракту. Також Делі тимчасово вийшов з угоди щодо вод Інду з Ісламабадом.

Детальніше про конфлікт між двома ядерними державами - в матеріалі РБК-Україна.

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