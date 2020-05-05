"Межгорский феномен": в Закарпатской области обнаружили единственный район без коронавируса

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Межгорском районе не зафиксировано ни одного случая COVID-19

Специалисты Министерства здравоохранения заинтересовались причинами отсутствия больных COVID-19 в Межгорском районе Закарпатской области. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ.

В Закарпатском областном лабораторном центре Минздрава заявили, что Межгорский район - единственный в регионе, где с начала эпидемии не было зафиксировано ни одного случая коронавируса.

"Нас Межгорье тоже заинтересовало, в чем его феномен, мы обратили на это внимание. Тем более, что образцы на коронавирус нам из района направлялись. Но результаты тестов все время были отрицательные", - отметила руководитель центра Галина Ситник.

Она сообщила, что причиной отсутствия больных местные жители считают ответственность людей, которые вернулись из стран, охваченных коронавирусом, а также соблюдение всех требований карантина.

Чтобы точно определить причины феномена в Межгорский район выехали специалисты Минздрава и эпидемиологи.

"Они на месте хотят изучить этот феномен, выяснить обстоятельства. Заодно посмотрят, соблюдаются ли все процедурные требования при взятии образцов для тестирования, правильно ли работают мобильные бригады. Если удастся, хотят самостоятельно отобрать биоматериалы у пациентов с симптоматикой", - добавила Ситник.

По состоянию на 5 мая Закарпатская область занимает седьмое место по количеству зафиксированных случаев коронавируса. С начала эпидемии заразились 546 жителей региона, 15 из которых - за минувшие сутки.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заболели 7 работников Закарпатской ОГА. Вспышка вируса также произошла на станции экстренной медицинской помощи в Мукачево, в 117 км от Межгорского района. На COVID-19 заболели 16 медиков.