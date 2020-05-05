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"Міжгірський феномен": у Закарпатській області виявили єдиний район без коронавірусу

Новини » Коронавірус     05.05.2020 - 16:58
"Міжгірський феномен": у Закарпатській області виявили єдиний район без коронавірусу
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Міжгірському районі не зафіксовано жодного випадку COVID-19

Фахівці Міністерства охорони здоров’я зацікавилися причинами відсутності хворих на COVID-19 у Міжгірському районі Закарпатської області. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеві ЗМІ.

У Закарпатському обласному лабораторному центрі МОЗ заявили, що Міжгірський район - єдиний у регіоні, де з початку епідемії не було зафіксовано жодного випадку коронавірусу.

"Нас Міжгір'я теж зацікавило, в чому його феномен, ми звернули на це увагу. Тим більше, що зразки на коронавірус нам з району направлялися. Але результати тестів весь час були негативні", - зазначила керівник центру Галина Сітник.

Вона повідомила, що причиною відсутності хворих місцеві жителі вважають відповідальність людей, які повернулися з країн, охоплених коронавірусом, а також дотримання всіх вимог карантину.

Аби точно визначити причини феномену, до Міжгірського району виїхали фахівці МОЗу та епідеміологи.

"Вони на місці хочуть вивчити цей феномен, з'ясувати обставини. Заодно подивляться, чи дотримуються всі процедурні вимоги при відібранні зразків для тестування, чи правильно працюють мобільні бригади. Якщо вдасться, хочуть самостійно відібрати біоматеріали у пацієнтів із симптоматикою", - додала Ситнік.

Станом на 5 травня Закарпатська область займає сьоме місце за кількістю зафіксованих випадків коронавірусу. З початку епідемії інфікувалися 546 жителів регіону, 15 з яких - за минулу добу.

Раніше повідомлялося, що коронавірусом захворіли 7 працівників Закарпатської ОДА. Спалах вірусу також стався на станції екстреної медичної допомоги у Мукачеві, за 117 км від Міжгірського району. На COVID-19 захворіли 16 медиків.

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