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В Мукачево произошла вспышка коронавируса на станции медпомощи

Новости » Коронавирус     27.04.2020 - 16:42
В Мукачево произошла вспышка коронавируса на станции медпомощи
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

У 16 работников станции лабораторно подтвердили заражение вирусом

В Мукачево произошла вспышка коронавируса на станции экстренной медицинской помощи Закарпатского территориального центра экстренной медицинской помощи. Об этом сообщает Мукачевский городской совет в Facebook.

Как сообщается, у 16 работников станции лабораторно подтвердили заражение коронавирусом.

"Из 25 работников, которые уже прошли тестирование методом ПЦР, у 16 диагноз подтвердился. Также COVID-19 обнаружен у трех контактных лиц... Работников скорой отправлено на самоизоляцию, все они пройдут в ближайшие время ПЦР-тестирование", - говорится в сообщении.

Также всех работников будет протестировано методом ПЦР, и к работе будут допускаться только здоровые сотрудники.

При этом отмечается, что до того времени, как будут известны результаты тестирования, станция будет закрыта на карантин.

Напомним, по состоянию на 27 апреля в Украине количество зараженных коронавирусом COVID-19 составило 9009 людей, за сутки заразились на 100 человек меньше.

Кроме того, Кабмин обнародовал план выхода Украины из карантина, который состоит из пяти этапов. Стартовая точка реализации плана - 11 мая, но при условии благоприятной эпидемической ситуации.

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