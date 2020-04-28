В Закарпатской ОГА вспышка коронавируса: вводят ряд ограничений в админздании

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В частности, пятеро сотрудников заболели на минувшей неделе

С начала пандемии коронавируса у семерых работников Закарпатской ОГА подтвержден диагноз коронавирус, один человек выздоровел. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

В частности, пятеро сотрудников заболели на минувшей неделе. В связи со вспышкой коронавируса в здании ОГА и облсовета устанавливают ряд ограничений:

Ограничить массовые мероприятия в админздании областной администрации и совета;

Рекомендовано проводить совещания в режиме селекторной связи;

В случае необходимости проводить совещания, рабочие встречи и заседания в помещениях с соблюдением дистанции между участниками 2 метра и в средствах индивидуальной защиты;

Приостановить прием граждан по личным вопросам;

В случае выявления факта температуры 37,2 и выше, а также в случае отсутствия средств индивидуальной защиты, лицо в здание не допускается;

График пропуска в (из) здание работников в рабочие дни: с 7.45 до 9.00; с 12.00 до 14.00, с 17.00 до 18.30 часов;

Увеличение кратности уборки всех помещений здания (не менее 2-3 раз в течение рабочего времени учреждения).

Рекомендовать райгосадминистрациям и горисполкомам, исполнительным органам местных советов (ОТГ) разработать и утвердить соответствующие меры.

Напомним, в Хусте Закарпатской области представители малого бизнеса требовали восстановить работу закрытых на время карантина в Украине продуктовых рынков.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что рынки смогут работать с соблюдением жестких санитарных норм.