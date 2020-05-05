Коронавирус в Украине: количество зафиксированных случаев на 5 мая

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В Украине происходит пик заболеваемости коронавирусом

Коронавирус распространяется во всех регионах Украины. Только Луганская область не сообщила о новых инфицированных. За все время эпидемии в Украине подтверждены 12331 случай заражения COVID-19, умерли от осложнений 303 украинца, 1691 выздоровел.

За сутки наибольшее количество новых больных зарегистрировано в Черновицкой и Киевской областях. Подробнее о географии распространения коронавируса, а также статистика Минздрава - в материале РБК-Украина.

Статистика по областям на 5 мая

Черновицкая область – 1887 инфицированных. В течение суток подтверждены 69 новых случаев заражения коронавирусом в области, из них 37 - в Черновцах. По словам председателя облгосадминистрации Сергея Осачука, за все время эпидемии выздоровели 159 жителей региона. Первые заболевшие COVID-19 в Украине выявлены в Черновицкой области 3 марта.

Киев – 1535 инфицированных. Мэр столицы Виталий Кличко проинформировал о 24 жителях, заболевших коронавирусом за сутки. Несмотря на сократившееся число заразившихся, растет количество инфицированных, требующих госпитализации. Также Кличко сообщил о еще одном летальном случае болезни в Киеве. Первые больные COVID-19 появились в городе 16 марта.

Ивано-Франковская область – 984 инфицированных. В регионе заболели 12 сотрудников областного клинического центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф. По данным главы облгосадминистрации Виталия Федорива, из всех инфицированных 223 заболевших - медицинские работники. Минздрав сообщает о 19 новых случаях болезни в области за сутки. Первые случаи заражения в Ивано-Франковске зарегистрированы 19 марта.

Тернопольская область – 896 инфицированных. 28 жителей региона заразились коронавирусом за последние сутки. Тернопольский штаб по борьбе с коронавирусом принял решение об ослаблении карантин в городе со вторника, 6 мая. Разрешается работа предприятий общественного питания с бесконтактной передачей заказа и продажа продуктов быстрого питания с запретом употребления их на месте. Также разрешена деятельность по предоставлению финансовых услуг при условии нахождения в помещении не более одного посетителя, и возобновляется неотложная стоматологическая помощь в частных стоматклиниках и кабинетах. Впервые коронавирус зафиксирован на Тернопольщине 19 марта.

Киевская область – 853 инфицированных. По информации властей региона, за сутки заразились коронавирусом 69 жителей. Среди всех инфицированных - 78 детей и 101 медработник. Госпитализированы 159 больных. В городе Украинка выявлена вспышка эпидемии в общежитии. Заболели сразу 10 человек. Здание закрыто на карантин. Первые больные коронавирусом зарегистрированы в области 17 марта.

Ровенская область – 750 инфицированных. В регионе зафиксированы 24 новых заболевших коронавирусом за сутки. В связи с увеличением количества зараженных усилен карантин в двух селах. В селе Заря ограничен въезд и выезд, такие же меры приняты и в селе Познань Рокитновского района. Церкви перенесли богослужения на могилах на конец мая – начало июня. Впервые заболевшие коронавирусом были установлены в регионе в Сарненской районной больнице 27 марта.

Закарпатская область – 531 инфицированный. Заразились COVID-19 за сутки 23 жителя региона. Первые инфицированные обнаружены в области 26 марта.

Львовская область – 506 инфицированных. Во Львове умерла 87-летняя женщина, имевшая ряд сопутствующих заболеваний. "Сначала лечилась в Центре легочного здоровья, после ее перевели в областную инфекционную больницу. Была подключена к аппарату ИВЛ. Коронавирус подтвердили еще 10 апреля", - сообщили во Львовском штабе по борьбе с распространением коронавируса. По информации Львовского городского совета, 33 жителя региона заразились коронавирусом за сутки. За все время пандемии умерли от осложнений инфекции 16 пациентов, 95 выздоровели. На данный момент, во Львовской инфекционной больнице находятся 138 зараженных, из них в реанимации - 6, на аппаратные ИВЛ - 3. Облгосадминистрация сообщила о разблокировании на въезд и выезд села Давыдов. При этом сохраняется дезинфекция мест общего пользования, функционирование патрулей за соблюдением карантина, социальное сопровождение лиц на самоизоляции. Первые больные коронавирусом зарегистрированы во Львове 20 марта.

Днепропетровская область – 460 инфицированных. По данным властей региона, заразились коронавирусом за сутки 18 жителей. Новые случаи заболевания были выявлены в Кривом Роге, Днепре, Каменском, Подгородном, в Днепровском, Покровском и Софиевском районах. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в области составило 478 случаев. Впервые зараженные обнаружены в Днепре 19 марта.

Винницкая область – 436 инфицированных. За сутки подтвержден 1 случай заражения коронавирусом в регионе. Первые данные о COVID-19 зарегистрированы в Виннице 25 марта.

Житомирская область – 430 инфицированных. Количество зараженных в области выросло за сутки на 7 человек. По информации главы облгосадминистрации Виталия Бунечко, три теста показали повторное инфицирование у жителей Житомира. Первые больные коронавирусом зафиксированы в Житомире 12 марта.

Одесская область – 427 инфицированных. Власти региона сообщают о 18 новых случаях болезни за сутки, из них 17 - в Подольске. Общее число зараженных в этом районном центре составляет 195 жителей. Впервые коронавирус диагностирован в регионе 24 марта.

Кировоградская область – 401 инфицированный. В Кропивницком зафиксировали 4 новых случая инфицирования за сутки. Впервые больные коронавирусом появились в Кропивницком 29 марта.

Харьковская область – 361 инфицированный. В Харькове сообщили о 13 заразившихся коронавирусом за сутки. За все время пандемии в городе зафиксировано 9 летальных случаев болезни. Первые инфицированные обнаружены в области 28 марта.

Волынская область – 340 инфицированных. 16 зараженных выявлены за сутки в регионе. Первые больны COVID-19 на Волыни зарегистрированы 25 марта.

Черкасская область – 312 инфицированных. За сутки заразились коронавирусом в области 4 жителя. Областная государственная администрация намерена в суде отменить резонансное решение Черкасского горисполкома по поводу ослабления карантина в городе. Впервые коронавирус зафиксирован на Черкащине 22 марта.

Запорожская область – 285 инфицированных. В Запорожье вспышка коронавируса выявлена в детском доме-интернате. Инфекция обнаружена у 7-летнего ребенка. "Еще у 5 детей имеются симптомы заболевания. Всего в заведении сейчас находятся 120 воспитанников. Все дети и работники интерната проходят тестирование на коронавирус", - сообщили в Запорожском штабе по борьбе с коронавирусом. Кроме того, власти региона сообщили об очаге заражения в общежитии в Заводском районе. Минздрав проинформировал о 10 заразившихся за сутки. Первые случаи инфицирования обнаружены в регионе 25 марта.

Полтавская область – 227 инфицированных. За 24 часа в Полтаве зарегистрировали 5 новых инфицированных COVID-19. Первые зараженные в Полтаве появились 27 марта.

Николаевская область – 161 инфицированный. На Южноукраинской атомной электростанции у 12 сотрудников выявлен коронаврус. "В инфекционном отделении города Южноукраинска находятся пять работников предприятия - четверо больных в состоянии средней тяжести, один - с подозрением (по клиническим проявлениям). В Николаевской областной инфекционной больнице находится один работник (3 мая в связи с ухудшением состояния переведен из городского инфекционного отделения). Амбулаторно лечатся семь человек. Контактные лица установлены и обследуются методом ПЦР-тестов", - говорится в сообщении пресс-службы станции. Первые больные коронавирусом были зарегистрированы в селе Вороновка Вознесенского района 11 апреля.

Херсонская область – 139 инфицированных. В регионе за сутки заболели коронавирусом 3 жителя. Впервые больные COVID-19 зарегистрированы в Херсоне 25 марта.

Хмельницкая область – 116 инфицированных. В инфекционной больнице умер от коронавируса 67-летний мужчина из Каменец-Подольского района. Всего за все время пандемии в регионе зафиксировано 6 летальных случаев. Первые зараженные коронавирусом в Хмельницке выявлены 27 марта.

Сумская область – 112 инфицированных. В Сумах заражение выявлено у сотрудницы одного из магазинов. Предприятие закрыто на дезинфекцию, сотрудники отправлены на самоизоляцию. 70 человек проходят тестирование, у трех членов семьи зараженной подтверждена инфекция. Минздрав проинформировал о двух больных за сутки в регионе. Впервые коронавирус выявлен в Сумах 25 марта.

Донецкая область – 81 инфицированный. Власти региона сообщают о 12 новых случаях заражения. Из них 9 обнаружены в Мариуполе, 2 - в Бахмуте, 1 - в Светлодарске. Впервые коронавирус в регионе обнаружен 18 марта.

Черниговская область – 64 инфицированных. За последние 24 часа в регионе выявлены 10 новых зараженных за сутки. Первые данные о больных коронавирусом появились в области 26 марта.

Луганская область – 37 инфицированных. Регион стал единственным, в котором за сутки не было подтвержденных новых заражений коронавирусом. Впервые больные COVID-19 зарегистрированы в области 25 марта.