Международные резервы Украины резко выросли благодаря траншу МВФ

Размер международных резервов Украины в течение июня 2020 года вырос на 12,4% (на 3 143,90 млн долларов). На 1 июля размер резервов составил 28 515,73 млн долларов.

Об этом сообщается на сайте Национального банка Украины.

Таким образом, с начала года размер международных резервов вырос на 3 213,57 млн долларов (на 12,7%).

Как отметили в пресс-службе НБУ, в последний раз на таком уровне резервы находились осенью 2012 года.

В пресс-службе напомнили, что в июне Украина получила первый транш от Международного валютного фонда на 2,076 млрд долларов, а также связанное официальное финансирование от Евросоюза объемом 500 млн евро. Кроме этого, правительство разместило облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ), номинированные в валюте, на 353,3 млн евро.

Как сообщало РБК-Украина, первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) на сумму 2,1 млрд долларов поступил в Украину 12 июня.

Отметим, в июне 2020 года на валютном рынке продолжалось превалирование ревальвационного давления.

Это дало возможность НБУ и далее покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов. По итогам июня сальдо интервенций НБУ было положительным и составило 1,2 млрд долларов (с начала года - 1,1 млрд долларов).

Напомним, в апреле 2020 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов до конца 2020 года с 29,3 млрд долларов 27,2 млрд долларов.

Как отметил глава НБУ Яков Смолий, финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долларов в течение этого и последующих лет.

Отметим, согласно прогнозу МВФ, международные резервы Украины сократятся до 19,3 млрд долларов на конец 2020 года (с 25,3 млрд долларов в 2019 году).