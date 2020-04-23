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НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов

Новости » Финансовый кризис 2020     23.04.2020 - 14:22
НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов
Фото: Яков Смолий (Виталий Носач, РБК-Украина)

Прогноз ухудшен на 2 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года с 29,3 млрд долларов 27,2 млрд долларов. Об этом сегодня на брифинге сказал глава НБУ Яков Смолий.

Как отметил Смолий финансирование от МВФ и других официальных международных партнеров поможет поддерживать международные резервы Украины на уровне 27-29 млрд долларов течение этого и последующих лет.

По прогнозу НБУ, размер резервов составит 28,6 млрд долларов в 2021 году и 28,0 млрд долларов в 2022 году.

НБУ ухудшил прогноз по размеру международных резервов

Отметим, размер международных резервов Украины в течение марта 2020 года сократился на 7,8% (на 2,1 млрд долларов) и на 1 апреля составил 24,9 млрд долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. За месяц НБУ купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

Напомним, в конце января Национальный банк Украины (НБУ) улучшил прогноз по размеру международных резервов к концу 2020 года более чем на 5 млрд долларов - с 24 до 29,3 млрд долларов. НБУ прогнозировал, что в 2021-2022 годах международные резервы Украины превысят 30 млрд долларов.

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