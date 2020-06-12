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В Украину поступил первый транш кредита МВФ

Новости » Экономика     12.06.2020 - 14:57
В Украину поступил первый транш кредита МВФ
Фото: Яков Смолий (пресс-служба НБУ)

Первые 2,1 млрд долларов пойдут на покрытие дефицита бюджета

Первый транш кредита Международного валютного фонда (МВФ) поступил в Украину. Сумма в 2,1 млрд долларов зачислена на валютные счета правительства в Государственном казначействе.

Об этом сообщил глава НБУ Яков Смолий в своем Twitter.

Как отметил, Смолий, средства поступают не напрямую от МВФ, а от стран-членов фонда.

"Со вчерашнего дня средства поступали в долларах, евро, иенах и юанях (валюты в СДР). Процесс завершен", - сообщил он.

В Украину поступил первый транш кредита МВФ

Транш выделен по программе Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

Отметим, 10 июня Европейская комиссия перечислила Украине 500 млн евро макрофинансовой помощи. До конца года Украине ожидает еще 1,2 млрд евро от Еврокомиссии и 1 млрд долларов от Всемирного банка.

Как сообщало РБК-Украина, в рамках программы Stand-By Международный валютный фонд может выделить Украины четыре транша общим объемом 5 млрд долларов.

Все деньги будут направлены на финансирование дефицита государственного бюджета.

Напомним, Совет директоров совет МВФ 9 июня утвердил новую программу Stand-By для Украины в размере 5 млрд долларов сроком на 18 месяцев.

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Автор: Александр Белоус

Теги Новости Украины Национальный банк УкраиныкредитМВФ
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