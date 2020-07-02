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В НБУ назвали главные тенденции на валютном рынке

Новости » Экономика     02.07.2020 - 12:06
В НБУ назвали главные тенденции на валютном рынке
Фото: Национальный банк (Виталий Носач, РБК-Украина)

В июне гривна укреплялась благодаря избытку предложения валюты

В июне 2020 года на валютном рынке продолжалось превалирование ревальвационного давления. Тенденция была обусловлена превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее.

Об этом говорится в "Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ" за июнь 2020 года.

Как отмечается в обзоре, это дало возможность НБУ и далее покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов. По итогам июня сальдо интервенций НБУ было положительным и составило 1,2 млрд долларов (с начала года - 1,1 млрд долларов).

По данным центробанка, покупка НБУ иностранной валюты была определяющим источником снабжения ликвидности банковской системы.

"Несмотря на это, по результатам июня, ликвидность снизилась из-за аккумулирования средств на счетах правительства и роста наличности", - говорится в обзоре.

Напомним, НБУ в июне купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов и не проводил интервенции по продаже валюты.

Таким образом, июнь стал третьим месяцем после апреля и мая, когда НБУ выкупал валюту в резервы, потраченную для погашения ажиотажного спроса в марте.

Однако вечером 1 июля глава НБУ Яков Смолий заявил, что подал в отставку из-за систематического политическоя давления.

Валютный рынок 2 июля отреагировал на отставку Смолия бурным ростом курса доллара к гривне.

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Автор: Александр Белоус

Теги Курс доллара Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
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