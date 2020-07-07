Міжнародні резерви України різко зросли завдяки траншу МВФ

Розмір міжнародних резервів України протягом червня 2020 року виріс на 12,4% (на 3 143,90 млн доларів). На 1 липня розмір резервів склав 28 515,73 млн доларів.

Про це повідомляється на сайті Національного банку України.

Таким чином, з початку року розмір міжнародних резервів виріс на 3 213,57 млн доларів (на 12,7%).

Як відзначили в прес-службі НБУ, в червні Україна отримала перший транш від Міжнародного валютного фонду на 2,076 млрд доларів, а також пов'язане офіційне фінансування від Євросоюзу обсягом 500 млн євро. Крім цього, уряд розмістив облігації внутрішньої державної позики (ОВДП), номінованих у валюті, на 353,3 млн євро.

Як повідомляло РБК-Україна, перший транш кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) на суму 2,1 млрд доларів надійшов в Україну 12 червня.

Відзначимо, в червні 2020 року на валютному ринку тривало превалювання ревальваційного тиску.

Це дало змогу НБУ і далі купувати іноземну валюту для поповнення міжнародних резервів. За підсумками червня сальдо інтервенцій НБУ було позитивним і склало 1,2 млрд доларів (з початку року - 1,1 млрд доларів).

Нагадаємо, в квітні 2020 року Національний банк України (НБУ) погіршив прогноз за розміром міжнародних резервів до кінця 2020 року з 29,3 млрд доларів 27,2 млрд доларів.

Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, фінансування від МВФ та інших офіційних міжнародних партнерів допоможе підтримувати міжнародні резерви України на рівні 27-29 млрд доларів протягом цього та наступних років.

Відзначимо, згідно з прогнозом МВФ, міжнародні резерви України скоротяться до 19,3 млрд доларів на кінець 2020 року (з 25,3 млрд доларів в 2019 році).