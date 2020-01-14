Межбанк закрылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке в продаже 14 января 2020 года снизился на 10 копеек до 24,00 гривен за доллар, курс в покупке до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 11 копеек до 26,69 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 23,9700 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,6594 - 26,6904 грн/евро, российский рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9700 24,0000 EUR/UAH 26,6594 26,6904 RUB/UAH 0,3906 0,3912

Напомним, 13 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,0500 - 24,1000 грн/доллар, евро 26,7484 - 26,8016 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3928 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 14 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 24,15 гривен за доллар, курс евро вырос на 15 копеек до 26,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,90 (23,82 - 13 января), продажи - 24,15 (24,05 - 13 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,40 (26,28 - 13 января), продажи - 26,86 (26,71 - 13 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,57 (3,55 - 13 января), продажи 3,91 (3,90 - 13 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,02 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 24,0257 гривен за 1 доллар (+0,0982 грн). При этом курс доллара на 14 января составляет 23,9275 гривен за 1 доллар.