НБУ на 14 января снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар незначительно подешевел после праздников

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,92 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 23,9275 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 13 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 13 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 7 копеек до 23,93 гривен за доллар, курс в покупке до 23,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 26,62 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,05 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,71 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,82 (23,82 - 11 января), продажи - 24,05 (24,10 - 11 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (26,26 - 11 января), продажи - 26,71 (26,73 - 11 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,56 - 11 января), продажи 3,90 (3,91 - 11 января) грн за 10 рублей.