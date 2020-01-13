Межбанк закрылся ростом курса доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар поднялся выше 24 гривен

Курс доллара на межбанке в продаже 13 января 2020 года вырос на 10 копеек до 24,10 гривен за доллар, курс в покупке до 24,05 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 22 копейки до 26,80 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 24,0500 - 24,1000 грн/доллар, евро 26,7484 - 26,8016 грн/евро, российский рубль 0,3919 - 0,3928 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,0500 24,1000 EUR/UAH 26,7484 26,8016 RUB/UAH 0,3919 0,3928

Напомним, 11 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,9500 - 24,0000 грн/доллар, евро 26,5654 - 26,5852 грн/евро, российский рубль 0,3907 - 0,3912 грн/рубль.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,05 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,71 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,82 (23,82 - 11 января), продажи - 24,05 (24,10 - 11 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (26,26 - 11 января), продажи - 26,71 (26,73 - 11 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,56 - 11 января), продажи 3,90 (3,91 - 11 января) грн за 10 рублей.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,92 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 23,9275 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 13 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.