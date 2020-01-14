Міжбанк закрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку в продаж 14 січня 2020 року знизився на 10 копійок до 24,00 гривень за долар, курс купівлі до 23,97 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 11 копійок до 26,69 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 23,9700 - 24,0000 грн/долар, євро 26,6594 - 26,6904 грн/євро, російський рубль 0,3906 - 0,3912 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,9700 24,0000 EUR/UAH 26,6594 26,6904 RUB/UAH 0,3906 0,3912

Нагадаємо, 13 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 24,0500 - 24,1000 грн/долар, євро 26,7484 - 26,8016 грн/євро, російський рубль 0,3919 - 0,3928 грн/рубль.

У той же час в обмінних пунктах України 14 січня курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 10 копійок до 24,15 гривень за долар, курс євро зріс на 15 копійок до 26,86 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,90 (23,82 - 13 січня), продажу - 24,15 (24,05 - 13 січня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,40 (26,28 - 13 січня), продажу - 26,86 (26,71 - 13 січня) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,57 (3,55 - 13 січня), продажу 3,91 (3,90 - 13 січня) грн за 10 рублів.

Національний банк України (НБУ) на 15 січня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 24,02 гривень за долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 15 січня встановлено на такому рівні: 24,0257 гривень за 1 долар (+0,0982 грн). При цьому курс долара на 14 січня становить 23,9275 гривень за 1 долар.