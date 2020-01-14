ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Курс доллара перешел к росту

Новости » Финансы     14.01.2020 - 13:06
Курс доллара перешел к росту
Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дороже 24 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 января 2020 года, в 11:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 24,15 гривен за доллар, курс евро вырос на 15 копеек до 26,86 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,90 (23,82 - 13 января), продажи - 24,15 (24,05 - 13 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,40 (26,28 - 13 января), продажи - 26,86 (26,71 - 13 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,57 (3,55 - 13 января), продажи 3,91 (3,90 - 13 января) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,90-24,10 грн/доллар, повысив его по сравнению с предыдущим днем.

Курс доллара перешел к росту

Межбанк

Напомним, 14 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 8 копеек до 24,02 гривен за доллар, курс в покупке до 23,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,74 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 января справочный курс на уровне 24,02 грн/доллар, повысив его по сравнению с 13 января (23,92 грн). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк проводит политику плавающего курса гривны к доллару, и в 2020 году курс может умеренно колебаться в обе стороны, в том числе и укрепляться.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение короткой недели 8-11 января 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 148 млн долларов, что на 98 млн долларов больше, чем неделей ранее (50 млн долларов). Кроме того, НБУ за этот период продал валюты на 30 млн долларов. Таким образом, с начала года чистая покупка составила 168 млн долларов.

Межбанк открылся снижением курса доллара НБУ на 14 января снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
Новости Украины Курс долларакурс НБУКурс гривны
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь