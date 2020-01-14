НБУ повысил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар стоит дороже 24 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 января 2020 года установил официальный курс на уровне 24,02 гривен за доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 15 января установлен на таком уровне: 24,0257 гривен за 1 доллар (+0,0982 грн). При этом курс доллара на 14 января составляет 23,9275 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 14 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 8 копеек до 24,02 гривен за доллар, курс в покупке до 23,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 6 копеек до 26,74 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины 14 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 10 копеек до 24,15 гривен за доллар, курс евро вырос на 15 копеек до 26,86 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,90 (23,82 - 13 января), продажи - 24,15 (24,05 - 13 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,40 (26,28 - 13 января), продажи - 26,86 (26,71 - 13 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,57 (3,55 - 13 января), продажи 3,91 (3,90 - 13 января) грн за 10 рублей.