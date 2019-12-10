Межбанк открылся снижением курса доллара

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 10 декабря 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,71 гривен за доллар, курс в покупке до 23,69 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 26,24 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 23,6900 - 23,7100 грн/доллар, евро 26,2295 - 26,2493 грн/евро, российский рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,6900 23,7100 EUR/UAH 26,2295 26,2493 RUB/UAH 0,3725 0,3730

Напомним, 9 декабря 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 23,7000 - 23,7200 грн/доллар, евро 26,2461 - 26,2659 грн/евро, российский рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2019 года установил Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) на 10 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,68 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 10 декабря установлен на таком уровне: 2368,851 гривен за 100 долларов (-3,6279 гривен).

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 9 декабря - 2372,4789 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (14 января 2016 года) - 2364,196 гривен за 100 долларов.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, можно ожидать достижения отметки в 23 гривны за доллар к концу месяца

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 декабря 2019 года купил на межбанковском валютном рынке валюты на 436,60 млн долларов, что на 252,60 млн долларов больше, чем неделей ранее (184,00 млн долларов).