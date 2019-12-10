Міжбанк відкрився зниженням курсу долара

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 10 грудня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,71 гривень за долар, курс купівлі до 23,69 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 2 копійки до 26,24 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару відкрилися в діапазоні 23,6900 - 23,7100 грн/долар, євро 26,2295 - 26,2493 грн/євро, російський рубль 0,3725 - 0,3730 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 23,6900 23,7100 EUR/UAH 26,2295 26,2493 RUB/UAH 0,3725 0,3730

Нагадаємо, 9 грудня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 23,7000 - 23,7200 грн/долар, євро 26,2461 - 26,2659 грн/євро, російський рубль 0,3723 - 0,3728 грн/рубль.

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2019 року встановив Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) на 10 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,68 гривень за долар, що на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 грудня встановлено на такому рівні: 2368,851 гривень за 100 доларів (-3,6279 гривень).

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 9 грудня - 2372,4789 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (14 січня 2016 року) - 2364,196 гривень за 100 доларів.

Зазначимо, аналітики прогнозують протягом тижня зниження курсу долара до гривні. Згідно з прогнозом, можна очікувати досягнення позначки в 23 гривні за долар до кінця місяця

Як повідомляло РБК-Україна, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 2-6 грудня 2019 року купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 436,60 млн доларів, що на 252,60 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (184,00 млн доларів).